Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den yeni sol bek hamlesi! Dario Melnjak...
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Fenerbahçe'den yeni sol bek hamlesi! Dario Melnjak...

1 saat önce

Sezon başında Rizespor'dan Vedat Muriç'i alan Fenerbahçe sol bek sıkıntısını gidermek için yine Rizespor'un kapısını çalacak.

Fenerbahçe'den yeni sol bek hamlesi! Dario Melnjak..., System.String[]

Sezon başında Rizespor'dan Vedat Muriç'i alan Fenerbahçe sol bek sıkıntısını gidermek için yine Rizespor'un kapısını çalacak. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Hırvat sol bek Dario Melnjak'ı çok beğendiği ve yönetime alınması yönünde rapor verdiği belirlendi.


Kolarov için çok uğraşan ancak alamayan Fenerbahçe transferin son gününde Clichy'ye de teklif götürmüştü. Rize ile iyi ilişkileri olan Fenerbahçe'nin Hırvat solbek için de önümüzdeki günlerde Rize ile görüşmesi bekleniyor.


Rizespor'dan Fenerbahçe'ye uzanan yol; Vedat...

Vedat Muriç, Fenerbahçe, Rizespor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:10 
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