Fenerbahçe'den yeni yıl mesajı - Son Dakika

Fenerbahçe'den yeni yıl mesajı

31.12.2020 00:58
Fenerbahçe'den yeni yıl mesajı, System.String[]

Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolcular, yeni yıl mesajı paylaştı.

Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolcular, yeni yıl mesajı paylaştı.

Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilecek olan antrenman öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, futbolculardan Mert Hakan Yandaş ve Marcel Tisserand yeni yıl için bir mesaj paylaştı. Bulut ve oyuncular, yeni yılın hayırlı olması temennisinde bulunurken, başarılı ve sağlıklı bir yıl beklediklerini ifade etti. - İSTANBUL

Teknik Direktör, Fenerbahçe, Erol Bulut, Yeni Yıl, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den yeni yıl mesajı - Son Dakika Spor


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