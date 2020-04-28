Fenerbahçe'den yılın bombası: Edinson Cavani

Yakın çevresine önemli bir isimle görüşme halinde olduklarını söyleyen Fenerbahçe Başkan Ali Koç, Edinson Cavani'ye Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u anlatması için Diego Lugano'dan da referans olmasını istedi.



Edinson Cavani, kariyerinin en iyi dönemini 2016-17'de yaşadı. O sezon PSG formasıyla toplam 50 karşılaşmaya çıkan Uruguaylı yıldız, maç başına 1 gol ortalamasıyla oynadı ve 50 kez rakip ağları sarstı. 33 yaşındaki futbolcu, o sezon 5 de asist yaptı.









556 MAÇ 341 GOL 65 ASİST



Avrupa'da Palermo, Napoli ve PSG formaları giyen Cavani, 3 takımla toplam 556 maça çıktı. Uruguaylı golcü, bu karşılaşmalarda 341 kez rakip fileleri havalandırırken, 65 de asist yaptı. Cavani, Avrupa kariyerinde 66 kez sarı kart görürken, 2 kez de ikişer sarıdan oyundan atıldı. Mbappe ve Neymar gibi yıldız isimlerle birlikte forma giyen Cavani için bu sezon düşüş yılı oldu. Uruguaylı futbolcu, 22 resmi maçta 7 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Cavani'nin bu performansı, PSG kariyerindeki en düşük ortalaması oldu.



URUGUAY'IN VAZGEÇİLMEZİ



Uruguay Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alan Cavani, 116 maçta 50 gol attı. Cavani, 113 milli maçta 59 golle oynayan Luis Suarez'in ardından Uruguay'ın en golcü ismi konumunda yer alıyor. PSG formasıyla Fransa Ligi'nde 5 şampiyonluk yaşayan Cavani, 7 Fransa Süper Kupası, 5 Fransa Lig Kupası, 4 de Fransa Kupası kaldırdı. Uruguaylı futbolcu, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında da Fransa'da gol kralı olmayı başardı. (Fotomaç)



