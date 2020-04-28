Fenerbahçe'den Yusuf Namoğlu'na VAR tepkisi Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'nun Video Yardımcı Hakem (VAR) odasındaki teknik ekipte Fenerbahçe TV'den görevlilerin olduğu yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yusuf Namoğlu'nun verdiği röportaj aracılığıyla maç sonuçlarını etkileyen VAR kararlarının sanki kulübümüze hizmet eden insanlar tarafından manipüle ediliyormuş iması yaratmaya çalışması, tarafımızca asla kabul edilemez. Ortaya attığı bu iddianın aslı var ise kendisinden beklentimiz başta dönemin federasyonu olmak üzere kimseyi zan altına bırakmamak adına açıklamalarını daha da detaylandırmasıdır. Yusuf Namoğlu'nun, iddia ettiği olayı görev süresi içerisinde açıklamamasını ve gerekli önlemleri almayarak sorumluluğunu yerine getirmemesini de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübünü zan altında bırakma amacı taşıyan zihniyetlerin Türk futbolunda MHK Başkanlığı gibi önemli görevler alabildiği ve kanaat önderi olabildiği kaydedilen açıklamada, ayrıca şu görüşlere yer verildi:

"Fenerbahçe Kulübü olarak federasyon yönetim kurulu, kurulları ve idari kadrolarında görev alan kişilerin, tuttukları takımların formalarını çıkarmamalarının Türk futboluna büyük zararlar verdiğini, defalarca dile getirdik. Bu doğrultuda son federasyon seçimlerinde ne yönetim kuruluna ne de kurullara herhangi bir isim tavsiye etmemiştik. Bu ilkemizdeki temel amacımız, MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun iddia ettiği ama gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan yukarıda belirttiğimiz nitelikteki durumların yaşanmasının önüne geçmek ve Türk futbolunun liyakat sahibi kişiler tarafından yönetilmesi gerektiğine olan inancımızdır. Türk futbolunun daha fazla zarar görmemesi adına bu ve benzeri, misyonu, amacı, hedefi açık olan, şu anda faal görev yapan olası şahısların da Türk futbolundan ivedilikle temizlenmesi gerektiğini de bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyoruz."