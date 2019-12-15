Fenerbahçe'den Zajc açıklaması
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Fenerbahçe, sakatlık yaşayan Miha Zajc'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:10 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, sakatlık yaşayan Miha Zajc'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli ekipte Miha Zajc, dün sabah yapılan Demir Grup Sivasspor maçınının son çalışmasında sakatlık yaşadı. Ayak bileğine aldığı darbe sonrası bileğin dönen ve bağlarında kopuk meydana gelen Sloven futbolcunun tedavisi başlanırken 6 ile 8 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
- İstanbul
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