Geldiği ilk dönemde yetenekleri sebebiyle tartışma konusu olan Michael Frey, Belçika'da canavara dönüştü. Geçen sezon da başarılı işler yapan Frey, bu sezon ise bambaşka bir kimliğe büründü. Güçlü rakip Standard Liege karşı oynanan maçta sahanın tek yıldızı vardı, o da Frey'di.
Michael Frey sırasıyla 6, 37, 59, 61 ve 68. dakikada gollerini sıraladı. 76. dakikada oyundan alınırken karşılaşma 5-1 devam ediyordu. Frey oyundan çıktıktan sonra maç 5-2'ye geldi. Frey'in bu performansı Sarı-Lacivertli taraftarlara 'ah' çektirtti.
Antwerp'in Standard Liege'i 5-2 yendiği maçta beş gol atan Michael Frey, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 resmi karşılaşmanın toplamında aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den zorla gönderilen İsviçreli forvet gol makinesine dönüştü! Frey, S.Liege ağlarına 76 dakikada 5 gol yolladı - Son Dakika Spor