Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe denge, dayanıklılık ve kuvvet çalıştı
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Fenerbahçe denge, dayanıklılık ve kuvvet çalıştı

51 dakika önce

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için bulunduğu Topuk Yaylası'nda sabah antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe denge, dayanıklılık ve kuvvet çalıştı, System.String[]
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için bulunduğu Topuk Yaylası'nda sabah antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Sarı-lacivertli futbolcular denge, dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yaptı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe  Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, sabah saatlerinde günün ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör  Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 10.30'da denge çalışmalarıyla başladı ve ardından salonda iki grup halinde yapılan dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı. U19 takımı da koordineli olarak çalışmalarını gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.


- Zce
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:30 Kaynak: DHA
Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Düzce, Sabah, Spor
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