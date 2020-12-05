Fenerbahçe Denizli'ye eksik gitti - Son Dakika

Fenerbahçe Denizli'ye eksik gitti

05.12.2020 16:42
Fenerbahçe Denizli'ye eksik gitti, System.String[]

Yarın Denizlispor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Yarın Denizlispor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Korona virüsü atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Enner Valencia kadroya dahil edildi.

Süper Lig'in 11. haftasında yarın saat 19.00'da Denizlispor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de bu maçın kamp kadrosu belli oldu. Samatta, Lemos, Ademi, Perotti, Nazım Sangare, Sinan Gümüş, Harun Tekin ve cezalı Luiz Gustavo, Denizlispor maçı kadrosunda yer almadı. Öğle saatlerindeki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde, Teknik Direktör Erol Bulut kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

" Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Uğur Kaan Yıldız, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Filip Novak, Tolga Ciğerci, Jose Sosa, Ozan Tufan, Eyüp Akcan, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam, Enner Valencia, Papiss Cisse." - İSTANBUL

Enner Valencia, Koronavirüs, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Denizli'ye eksik gitti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Messi, Cadiz'e 2 gol atarsa Pele'nin rekoruna ortak olacak G.Birliği maçında kırmızı kart gören Alanyasporlu Çağdaş Atan, Beşiktaş maçında takımın başında yer alamayacak Kışlık odun yakacağı için tarlasında kestirdiği ağacın altında kalan talihsiz kadın, feci şekilde can verdi Kısıtlamada turistlerin keyfine diyecek yoktu! Maskelerini çıkartıp çekirdek çitleyip yerlere attılar Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Asgari ücret toplantısında işçiler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileriyle tartışıp karakolluk oldu
Antalya depremi neden şiddetli hissedildi? Prof. Dr. Naci Görür nedenini anlattı Antalya depremi neden şiddetli hissedildi? Prof. Dr. Naci Görür nedenini anlattı         
16:52
Gözlerde yine aynı korku! Antalya ve çevre illerde hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü Gözlerde yine aynı korku! Antalya ve çevre illerde hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü         
16:22
Dayakçı hala, 7 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kararttı! Kangren yüzünden kolunu kaybetti Dayakçı hala, 7 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kararttı! Kangren yüzünden kolunu kaybetti         
15:56
Son Dakika! Antalya Gazipaşa açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Antalya Gazipaşa açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem         
15:52
Son Dakika! Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun "Takip ediliyorum" açıklamasına yanıt: Tamamen gündemi değiştirme çabası ve iftiradır         
15:05
Erdoğan ile Bilal Göregen'in montaj videosunu gerçek zanneden Seren Serengil alay konusu oldu Erdoğan ile Bilal Göregen'in montaj videosunu gerçek zanneden Seren Serengil alay konusu oldu         
14:37
Sokağa çıkma kısıtlaması Adanalıların kebap aşkına engel olamıyor Sokağa çıkma kısıtlaması Adanalıların kebap aşkına engel olamıyor         
13:53
Terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın postacısı yakalandı Terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın postacısı yakalandı         
12:39
73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı 73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı         
11:53
3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu         
11:32
Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi         
11:15
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin         
09:41
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 16:59:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe Denizli'ye eksik gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei