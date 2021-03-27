Fenerbahçe, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü
27.03.2021 20:20
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. hafta maçında Denizlispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. hafta maçında Denizlispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 17.00'de başladı. İlk bölümde salonda core çalışması yapıldı. Ardından sahaya geçen futbolcular, çabukluk ve pas çalışmasının devamında dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamlandı.
Fenerbahçe, Denizlispor hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL
Son Dakika Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ, sahasında Cebelitarık'ı 4-1 yendi Düzce'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı AKINCI prototip 3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı Hollanda'yı deviren A Milliler, Norveç karşısında kayıp istemiyor! Maç başladı Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in babası konuştu: Kızım Anıl'ın tecavüzüne uğradı Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor