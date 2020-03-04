Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

20 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında cumartesi günü Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında cumartesi günü Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular rejenerasyon yaptı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması uyguladı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla antrenman sona erdi.

Fenerbahçe, Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

Denizlispor, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:00 Kaynak: İHA
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