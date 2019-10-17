Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarına devam etti
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarına devam etti

1 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarına devam etti, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Fenerbahçeli oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı. Gribal enfeksiyon geçiren Altay antrenmana katılırken, Harun ise aynı nedenden dolayı idmana çıkamadı. Max Kruse ise özel program dahilinde çalışma gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, Denizlispor karşılaşması hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

MİLLİ TAKIMDAN DÖNEN TÜM OYUNCULAR TAKIMA KATILDI

Diğer taraftan, Fenerbahçe'de milli takımlara giden tüm oyuncular takımla çalışmalarına başladı. Son olarak, Danimarka Milli Takımı'ndaki Zanka, Hollanda U21 Takımı'nda mücadele eden Ferdi Kadıoğlu ve Şili Milli Takımı'nda forma giyen Mauricio Isla takıma katılarak antrenmanda yer aldı. Öte yandan, Isla'nın dün gece saatlerinde İstanbul'a geldiği ve 12 saat bile geçmeden antrenmana katıldığı öğrenildi.

EMRE VE DİRAR'IN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Sarı-lacivertlilerde, A Milli Takım'ın Arnavutluk maçında sol kaburgasında kırık oluşan Emre Belözoğlu ile çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren Nabil Dirar'ın ise tedavileri devam ediyor.


Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'ya destek olacağız
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na farklı sözleşme! Yeni görevi belli olacak Fenerbahçe sözleşmesi biten 9 isimden 5 tanesi ile sözleşme yenileyecek Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe maçı 30 Ekim tarihinde oynanacak! İşte Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 16:44:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarına devam etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]