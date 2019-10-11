Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı ve çabukluk çalışmasıyla sürdü. Bire bir, ikiye iki ve üçe üç hücum-savunma organizasyonları yapan futbolcular, bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.


Fenerbahçe, 2 günlük aranın ardından 14 Ekim Pazartesi günü yapacağı çalışmalarla Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Can Bartu Tesisleri, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:35 Kaynak: İHA
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