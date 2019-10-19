Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

2 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde saat 11.30'da başlayan antrenmana, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu sonrası tedavisi süren Nabil Dirar ile kasığında ağrı bulunan Max Kruse tedbir amaçlı olarak katılmadı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon çalışması gerçekleştiren Fenerbahçeli oyuncular, daha sonra üçerli gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Taktik ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşama doğru uçakla Denizli'ye hareket edecek.


Can Bartu Tesisleri, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yasemin'in öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe'ye Max Kruse'dan kötü haber! Terim, Falcao'ya sitem etmişti! Bugün idmana çıktı Messi, Suarez ve Griezmann attı, Barcelona Eibar'ı 3-0 mağlup etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 16:53:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]