Fenerbahçe, Denizlispor maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Zeki Murat Göle, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'da koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu antrenmanla Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlarken, tesislerde kampa girdi.