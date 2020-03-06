Fenerbahçe, Denizlispor maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Denizlispor maçına hazır - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Denizlispor maçına hazır

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Denizlispor maçına hazır, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Can Bartu Tesisleri'nde, antrenörler Zeki Murat Göle, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'da koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Bu antrenmanla Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL

Can Bartu Tesisleri, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:35 Kaynak: İHA
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