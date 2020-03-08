Fenerbahçe - Denizlispor maçında flaş tepki: 'Al sen kullan!' - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe - Denizlispor maçında flaş tepki: 'Al sen kullan!' - Son Dakika Spor

Fenerbahçe - Denizlispor maçında flaş tepki: 'Al sen kullan!'

6 saat önce

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor ile oynadığı ve 2-2 sonuçlanan maçta Fenerbahçeli futbolcular hakem Zorbay Küçük ve ekibinin yönetimini beğenmedi.

Fenerbahçe - Denizlispor maçında flaş tepki: 'Al sen kullan!', System.String[]

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor ile oynadığı ve 2-2 sonuçlanan maçta Fenerbahçeli futbolcular hakem Zorbay Küçük ve ekibinin yönetimini beğenmedi.


Karşılaşmanın ikinci yarısında Hasan Ali Kaldırım, hakem kararlarına tepki gösterdi.


54. dakikada yaşanan pozisyonda Hasan Ali Kaldırım taç kararı beklerken, hakem Zorbay Küçük, dördüncü hakem Direnç Tonusluoğlu'nun uyarısıyla topu Denizlispor'a verdi.


Hasan Ali Kaldırım, bu karar karşısında sinirlendi ve 'Al sen kullan' diyerek topu Direnç Tonusluoğlu'na verdi. Bu hareketin ardından Zorbay Küçük, Hasan Ali Kaldırım'a sarı kart gösterdi.

Hasan Ali Kaldırım, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:16 
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