Fenerbahçe, Denizlispor maçında ilk yarıda isabetli şut atamadı
05.04.2021 20:11
Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada Fenerbahçe, Denizlispor karşısında ilk yarıda istediği futbolu ortaya koyamadı. Galatasaray maçının ardından bu yana ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı.
Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor karşısına çıkan 3 puan için çıkan Fenerbahçe, ilk 45 dakikada topa sahip olsa da istediği gol pozisyonlarına giremedi. Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıkarken sarı lacivertli takım, ilk yarıda kaleyi bulan şut çekemedi.
G.SARAY MAÇINDAN SONRA İLK KEZ
Sarı lacivertli takım, sezonun üçüncü haftasında oynanan Galatasaray maçının ardından bu yana ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı.
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