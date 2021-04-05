Fenerbahçe, Denizlispor maçında ilk yarıda isabetli şut atamadı

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor karşısına çıkan 3 puan için çıkan Fenerbahçe, ilk 45 dakikada topa sahip olsa da istediği gol pozisyonlarına giremedi. Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıkarken sarı lacivertli takım, ilk yarıda kaleyi bulan şut çekemedi.

G.SARAY MAÇINDAN SONRA İLK KEZ

Sarı lacivertli takım, sezonun üçüncü haftasında oynanan Galatasaray maçının ardından bu yana ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı.