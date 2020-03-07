Fenerbahçe-Denizlispor maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe-Denizlispor maçının ardından - Son Dakika Spor

Fenerbahçe-Denizlispor maçının ardından

7 saat önce

Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de antrenör Zeki Murat Göle, kendilerine yakışmayan bir sonuç aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de antrenör Zeki Murat Göle, kendilerine yakışmayan bir sonuç aldıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göle, maça iyi başlayamadıklarını belirtti.

Karşılaşmanın başında istedikleri oyun ritmini yakalayamadıklarını ancak sonra toparlandıklarını kaydeden Göle, "Dengeyi kurduktan sonra gol geldi. Her şey yolunda gidiyordu. Oyunun kontrolü bizdeydi ama penaltı ve kırmızı karttan sonra dengeler tersine döndü. İkinci yarıya daha kompakt başladık, çünkü mecburduk. Tehlikeler de oluşturduk ama tempoyu sürdüremedik." diye konuştu.

Maçın son bölümünde takımın iyi reaksiyon gösterdiğini de ifade eden Göle, "Verdiğimiz reaksiyonla sahadan beraberlikle ayrıldık. Bize yakışmayan bir sonuç. Fenerbahçe'nin sevinebileceği bir durum değil. Yine de oyuncularımızın ikinci yarı vermiş olduğu reaksiyon çok üst düzeydi. Bu açıdan oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bülent Uygun: "Rakibimizi iyi analiz ettik"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Maçtan önce Ülker Stadı'nda alacakları 1 puanın önemini bildiklerini dile getiren Uygun, şartlar altında kaybedilen 2 puana ise üzüldüklerini aktardı.

Fenerbahçe'nin çok kaliteli futbolculara sahip olduğunu vurgulayan Uygun, "Ligin en önemli takımlarından birine karşı oynadık. Yıllarca burada oynadım ve buranın zorluğunu bilirim. Rakibimizi iyi analiz ettik. Duran toptan yediğimiz golle geri düşsek de ayağa kalkıp toparlanmasını bildik. İkinci yarı maçı forse ettik. Son dakikada ufak bir hatadan 2 puandan olduk. Önemli bir puan olsa da üzüldük. Haftaya 3 puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe-Denizlispor maçının ardından

Denizlispor, Fenerbahçe, Göle, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:38 Kaynak: AA
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