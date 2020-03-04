Fenerbahçe, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

22 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Ersun Yanal'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor karşılaşmasıyla görevini tamamlamasının ardından oyuncular, yardımcı antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde çalıştı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ilk bölümde iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla antrenman sona erdi.

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Denizlispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:58 Kaynak: AA
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