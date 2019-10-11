Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Fenerbahçe, denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, saat 11.00'de başladı. Milli takımlara giden 11 oyuncu ile sakatlıkları bulunan Moses, Rodrigues, Hasan Ali ve fıtık ameliyatı olan Dirar'dan yoksun gerçekleştirilen antrenmana, sarı-lacivertli diğer futbolcular koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, çabukluk çalışmasıyla sürdü. Ardından bire bir, ikiye iki ve üçe üç hücum-savunma organizasyonları yapan futbolcular, bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Moses ve Rodrigues özel programlarına devam etti. Ayağındaki sakatlığın tedavisi için gittiği ABD'de özel program dahilinde çalışan Hasan Ali Kaldırım'ın da yarın yurda döneceği belirtildi.

Hafta sonunu izinli geçirecek Fenerbahçe, pazartesi günü yapacağı çalışmalarla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.


Denizlispor, Fenerbahçe, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:41 Kaynak: DHA
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