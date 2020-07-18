Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı yenemiyor - Son Dakika

Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı yenemiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanında oynadığı son 9 müsabakadan sadece 2014-2015 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı 2-0 kazandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanında oynadığı son 9 müsabakadan sadece 2014-2015 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı 2-0 kazandı.

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Süper Lig'de Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe, rakibiyle deplasmanda oynadığı 9 müsabakadan 4 mağlubiyet, 4 beraberlik alırken, sadece 1 kez sahadan galibiyetle 2014-2015 sezonunda 2-0'lık skorla ayrıldı.


9 maçta 13 kırmızı kart


Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son dokuz resmi müsabakada Beşiktaş 7, Fenerbahçe ise 6 kırmızı kart görürken toplam 13 kırmızı kart çıktı. Bu sezon sarı-lacivertli futbolcular Süper Lig'de 10 kez kırmızı kart görerek bu alanda en çok ceza alan takım oldu.


Derbide gözler Burak ve Vedat'ta


Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbide gözler Burak Yılmaz ve Vedat Muriqi'ye çevrildi. Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi, Beşiktaş'a karşı forma giydiği son dört Süper Lig maçının üçünde birer gol atarken, 2007-2008 sezonundan bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'ye en fazla gol atan oyuncu ise 9 golle Burak Yılmaz oldu.


Sakat ve cezalılar


Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç ve Tolgay arslan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekken, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç ve Jailson sarı kart sınırında bulunuyor. - İSTANBUL

Atatürk Olimpiyat Stadı, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:00 Kaynak: İHA

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