Fenerbahçe Deplasmanda Kaybetti
1 saat önce
Türk Hava Yolları Yurolig'in 17. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Rusya'nın Khimki takımına 84-78 mağlup oldu.
Türk Hava Yolları
Yurolig'in 17. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko
, Rusya
'nın Khimki
takımına 84-78 mağlup oldu.
Türk Hava Yolları Yurolig'in 17. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın Khimki takımına konuk oldu. Sarı lacivertli ekip, normal süresi 72-72 sona eren maçın uzatmalarında rakibine 84-78 mağlup oldu. Bu sonuçla 12 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, ikinci yenilgisini aldı. Litvanya
ekibi Zalgiris Kaunas
'a konuk olan Anadolu Efes
ise parkeden 79- 58'luk skorla galip ayrıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:31 Kaynak: İHA
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