Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Deplasmanda Kaybetti

Fenerbahçe Deplasmanda Kaybetti

1 saat önce

Türk Hava Yolları Yurolig'in 17. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Rusya'nın Khimki takımına 84-78 mağlup oldu.

Türk Hava Yolları Yurolig'in 17. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Rusya'nın Khimki takımına 84-78 mağlup oldu.

Türk Hava Yolları Yurolig'in 17. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın Khimki takımına konuk oldu. Sarı lacivertli ekip, normal süresi 72-72 sona eren maçın uzatmalarında rakibine 84-78 mağlup oldu. Bu sonuçla 12 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, ikinci yenilgisini aldı. Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a konuk olan Anadolu Efes ise parkeden 79- 58'luk skorla galip ayrıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:31 Kaynak: İHA

Beko, Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, Güncel
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