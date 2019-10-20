Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe deplasmanda üç puanı kaptı
Son Dakika Güncel Fenerbahçe deplasmanda üç puanı kaptı

Fenerbahçe deplasmanda üç puanı kaptı

20 dakika önce

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Fenerbahçe deplasmanda üç puanı kaptı, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR İLK YARI

39. dakikada sol çaprazdan Vedat Muriq'in kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Tolga Ciğerci gelişine vuruşla ağlara gönderdi. 0-1

İKİNCİ YARI

62. dakikada Vedat Muriqi sağ kanatta uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, sert bir şutla ağları sarstı. 0-2

73. dakikada Denizlispor'un yaptığı atakta Olcay Şahan'ın pası ile topla buluşan İsmail Aissati'nin ortasının ardından Oscar Estupinan'ın kafa ile topu ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Denizlispor: Stachowiak xx, Lopes xx, Mustafa Yumlu xx, Murawski xx, Sacko xx (Olcay Şahan dk. 46 x), İsmail Aissati xx,Estupinan xx, Zakarya xx, Sapunaru xx, Barrow xx (Sedat Şahintürk dk. 84 ?), İsaac Sackey xx (Mehmet Akyüz dk. 69 x)

Yedekler: Tolgahan Acar, Mbamba, Oğuz Yılmaz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Keremcan Akyüz, Zeki Yavru

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Isla, Emre Belözoğlu xx (Deniz Türüç dk. 64 x), Ozan Tufan xx, Tolga Ciğerci xx (Jailson dk. 84 ?), Serdar Aziz xx, Gustavo xx, Rodrigues xx (Alper Potuk dk. 90 ?), Zanka xx, Vedat Muriqi xx,

Yedekler: Harun Tekin, Tolgay Ali Arslan, Mevlüt Erdinç, Moses, Sadık Çiftpınar, Zajc

Jailson, Alper Potuk, Rami,

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Oscar Estupinan (dk. 73) (Denizlispor), Tolga Ciğerci (dk. 39), Vedat Muriqi (dk. 62) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: İsmail Aissati, İsaac Sackey (Denizlispor)

(Semih Can Yılmaz - Gökten Ceylan/İHA)

İsmail Aissati, Tolga Ciğerci, Denizlispor, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:40 Kaynak: İHA
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