Fenerbahçe deplasmanda üç puanı kaptı

73. dakikada Denizlispor'un yaptığı atakta Olcay Şahan 'ın pası ile topla buluşan İsmail Aissati 'nin ortasının ardından Oscar Estupinan'ın kafa ile topu ağlara gönderdi. 1-2

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor , Fenerbahçe 'yi konuk etti. Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

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