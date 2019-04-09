Fenerbahçe Derbi Hazırlıklarına Başladı
30 dakika önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:52 Kaynak: AA
, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü sahasında Galatasaray
ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Mehmet Ekici, Tedbirli Olarak PFDK'ya Sevk Edildi
Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Biletleri Satışa Çıkıyor!
Galatasaray, 8 Ayda 81 Milyon Lira Kar Etti!
Antonio Conte, Inter'den Yıllık 10 Milyon Euro İstedi