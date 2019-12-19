Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında 22 Aralık pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında 22 Aralık pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde günü tek çalışma ile tamamlayan sarı-lacivertli ekipte, İstanbulspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. İstanbulspor maçında görev almayan oyuncuların yer aldığı antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Koordinasyon çalışmaları ile devam eden idman 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile sürdü. Sarı-lacivertliler idmanın son bölümünde dar alanda çift kale bireysel çalışma ile son buldu. Fenerbahçe'de Moses, Hasan Ali ve Zajc özel program dahilinde çalışırken, Sadık'ın da tedavisine devam edildi.


Fenerbahçe, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:54 Kaynak: DHA
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