Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına devam ediyor

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü derbide Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına devam ediyor, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü derbide Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı.

İdmanın, dar alanda yapılan hücum savunma organizasyonlarının ardından bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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