Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına devam ediyor

7 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü oynanacak derbi karşılaşmasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına devam ediyor, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü oynanacak derbi karşılaşmasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, oyuncuların dörder takım halinde dar alanda oynadığı çift kale maçlarla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:04 Kaynak: AA
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