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Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına devam etti
6 saat önce
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:02 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertliler, antrenmanın devamında pas çalışması yaparken sonrasında da çift kale maçla çalışmalarını sürdürdü. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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