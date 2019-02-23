Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Derbi Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe Derbi Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Derbi Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan ısınma, koordinasyon ve denge çalışmalarıyla başladı. İdmanaktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayacak

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:21 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Fenerbahçe, Güncel
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