Fenerbahçe Derbi Hazırlıklarını Sürdürdü
1 saat önce
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında pazartesi günü Beşiktaş
ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri
'nde Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan ısınma, koordinasyon ve denge çalışmalarıyla başladı. İdmanaktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayacak
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:21 Kaynak: İHA
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