Fenerbahçe Derbi Hazırlıklarını Sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü derbi maçta Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü derbi maçta Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde sakatlık önleyici egzersiz çalışmasının yapıldığı belirtildi.



Isınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 3 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ile pas çalışması yaptığı aktarıldı. 21 yaş altı futbol takımının da katılımıyla gerçekleştirilen idmanın, çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.



Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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