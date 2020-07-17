Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Öte yandan dünkü idmanda yaşanan tartışma sonucu tesislere gönderilen Nabil Dirar da antrenmanda yer aldı.



Fenerbahçe, 19 Temmuz Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma, kuvvet ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, dar alanda çift kale maçla antrenmanı sürdürdü. İdman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.



Öte yandan dün idmanda kaptan Emre Belözoğlu ile tartışan ve teknik sorumlu Tahir Karapınar tarafından tesislere gönderilen Nabil Dirar da bu akşamki çalışmada yer aldı.



Sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL