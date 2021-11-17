Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Galatasaray derbisi hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Luiz Gustavo, sahada bireysel çalışırken, Altay Bayındır ise idmanı salonda yaptı. Enner Valencia da günü tedavi ile geçirdi.

-İHA-