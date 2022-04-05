Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

05.04.2022 15:27
Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, pazar günü karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, pazar günü karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçında 10 Nisan Pazar günü Kadıköy'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman; pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman şut çalışmalarıyla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

(İHA)

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

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Kaynak: İHA

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