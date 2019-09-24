Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor
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Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor

1 saat önce

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ediyor.

Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ediyor.


Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimde, Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde bir idman gerçekleştiren sarı-lacivertliler, önce salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışması yaptı. Daha sonra sahaya çıkan sarı-lacivertli takım; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maçlarla devam eden antrenman bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.


Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Can Bartu Tesisleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:49 Kaynak: İHA
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