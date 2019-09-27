Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını tamamladı

37 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'la yarın deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'la yarın deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana, sakatlığı bulunan Garry Rodrigues ve özel program dahilinde çalışan Victor Moses dışında bütün futbolcuların katıldığı belirtildi.

Antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan sarı-lacivertli futbolcuların, daha sonra üç grup halinde pas ve pres çalışması yaptığı aktarıldı. Antrenmanın taktik ve bireysel çalışmayla sona erdiği kaydedildi.

Derbi maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:34 Kaynak: AA
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