Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray ile yarın akşam deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç ile yöneticiler Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş, tesislere gelerek idmanı takip etti.

Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.