Fenerbahçe derbi için kampa girdi - Son Dakika
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Fenerbahçe derbi için kampa girdi

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp, kampa girdi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp, kampa girdi.

Can Bartu Tesisleri'nde Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncuları 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

(İHA)

Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
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