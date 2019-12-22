Fenerbahçe, derbi için stada hareket etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, derbi için stada hareket etti - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, derbi için stada hareket etti

6 saat önce

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden Ülker Fenerbahçe Stadı'na doğru hareket etti.

Fenerbahçe, derbi için stada hareket etti, System.String[]

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden Ülker Fenerbahçe Stadı'na doğru hareket etti.


Süper Lig'in 16. haftasında evinde Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket etti. Yaklaşık 200 kadar taraftar takımlarını karşılaşmaya uğurlarken, futbolcuların lehine tezahüratlarda bulundu. Sarı-lacivertli kafile, polis eskortuyla beraber maçın oynanacağı Ülker Stadı'na doğru yola çıktı. - İSTANBUL

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:12 Kaynak: İHA
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