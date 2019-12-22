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Fenerbahçe, derbi için stada hareket etti
6 saat önce
Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden Ülker Fenerbahçe Stadı'na doğru hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:12 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden Ülker Fenerbahçe Stadı'na doğru hareket etti.
Süper Lig'in 16. haftasında evinde Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket etti. Yaklaşık 200 kadar taraftar takımlarını karşılaşmaya uğurlarken, futbolcuların lehine tezahüratlarda bulundu. Sarı-lacivertli kafile, polis eskortuyla beraber maçın oynanacağı Ülker Stadı'na doğru yola çıktı. - İSTANBUL
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