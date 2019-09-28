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Fenerbahçe derbi için yola çıktı

1 saat önce

Fenerbahçe, ligin 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbi maçı için yola çıktı.

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Fenerbahçe, ligin 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbi maçı için yola çıktı.


Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.00'de Galatasaray ile karşılaşacak. Maç için tesislerinden taraftarının desteği ile yolan çıkan sarı-lacivertli kafile, polis eşliğinde stada gitti. - İSTANBUL

Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:18 Kaynak: İHA
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