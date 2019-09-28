Fenerbahçe derbi için yola çıktı

Fenerbahçe, ligin 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbi maçı için yola çıktı.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.00'de Galatasaray ile karşılaşacak. Maç için tesislerinden taraftarının desteği ile yolan çıkan sarı-lacivertli kafile, polis eşliğinde stada gitti.

(İHA)