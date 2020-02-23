Fenerbahçe, derbi için yola çıktı

Fenerbahçe kafilesi, ligin 23. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray derbi maçı için stada gitmek üzere yola çıktı.



Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri önünde toplanan bir grup taraftar, kafileyi derbi maça coşkuyla uğurladı. - İSTANBUL