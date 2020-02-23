Fenerbahçe, derbi için yola çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe, derbi için yola çıktı

7 saat önce

Fenerbahçe kafilesi, ligin 23. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray derbi maçı için stada gitmek üzere yola çıktı.

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Fenerbahçe kafilesi, ligin 23. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray derbi maçı için stada gitmek üzere yola çıktı.


Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri önünde toplanan bir grup taraftar, kafileyi derbi maça coşkuyla uğurladı. - İSTANBUL

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:55 Kaynak: İHA
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