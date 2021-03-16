Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31'inci haftasında pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda, Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de oynayan oyuncular günü aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamladı. Gençlerbirliği maçında görev alan bazı futbolcular ile diğer oyuncular ısınma, çabukluk ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla bitirdi.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.