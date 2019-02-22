Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Derbi Maçın Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe Derbi Maçın Hazırlıklarına Başladı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Derbi Maçın Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra sahaya inen futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 21 yaş altı futbol takımıyla çift kale maç yaptığı aktarıldı. İdmanın, bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena'nın tedavileri sürüyor. Bu futbolcular, Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:34 Kaynak: AA

Beşiktaş, Fenerbahçe, Spor
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