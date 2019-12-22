Fenerbahçe derbisi öncesi otobüsün camını kıran Beşiktaş taraftarları gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe derbisi öncesi otobüsün camını kıran Beşiktaş taraftarları gözaltına alındı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe derbisi öncesi otobüsün camını kıran Beşiktaş taraftarları gözaltına alındı

6 saat önce

Vodafone Park kuzey kale arkasındaki Büyükşehir Belediyesi Garajı önünde toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, bilet kontrollerinin ardından otobüslerle FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı.

Fenerbahçe derbisi öncesi otobüsün camını kıran Beşiktaş taraftarları gözaltına alındı, System.String[]

Vodafone Park kuzey kale arkasındaki Büyükşehir Belediyesi Garajı önünde toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, bilet kontrollerinin ardından otobüslerle FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı. Ancak stada gelen 2 otobüsün camının kırık olduğu tespit edilince, otobüsteki taraftarlar bir süre bekletildi.


Elinden yaralanan bir taraftar, otobüsün camını kendisinin ve 3 arkadaşının daha kırdığını söyleyince, bu taraftarlar gözaltına alındı ve derbi maçı izlemekten men edildiler, otobüsten inen diğer taraftarlar ise stada alındı.


Bu arada taraftarların, bindikleri otobüslerdeki güvenlik kameralarının üzerini bantla kapatarak görüntü almasını engellemesi dikkat çekti. Taraftarları, otobüsün camını kırmadan önce otobüs içindeki kamerayı bantlamasına rağmen yakalandılar ve gözaltına aldılar.


Vodafone Park, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:36 
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