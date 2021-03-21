İki takım sahaya şu 11'le çıkacak;BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe derbisinde 11'ler belli oldu - Son Dakika Spor

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