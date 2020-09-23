Süper Lig'in 3'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Galatasaray- Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek.
Haftanın görev alan hakemleri şöyle:
25 Eylül Cuma
20: 00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir (Ali Şansalan)
26 Eylül Cumartesi13: 30 Hes Kablo Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Tugay Kaan Numanoğlu)16: 00 Atakaş Hatayspor Kasımpaşa (Hüseyin Göçek)16: 00 Göztepe - Gaziantep Futbol Kulübü (Yasin Kol)19: 00 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (Özgür Yankaya)
27 Eylül Pazar 13: 30 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)16: 00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü (Arda Kardeşler) 16: 00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (Abdulkadir Bitigen)19: 00 Galatasaray - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)28 Eylül Pazartesi 20: 00 Fraport-Tav Antalyaspor - Yukatel Denizlispor (Halis Özkahya)
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:26 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık oldu - Son Dakika Spor