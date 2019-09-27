Fenerbahçe derbiye hazır
22 dakika önce
Galatasaray ile yarın saat 20.00'de karşılaşacak olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı hafta maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:47 Kaynak: DHA
ile yarın saat 20.00'de karşılaşacak olan Fenerbahçe
, Süper Lig'in 6'ncı hafta maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri
'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde saat 18.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Bu antrenmanla birlikte Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu
Tesisleri'nde kampa girdi.
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