Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Derbiye Hazırlanıyor

Fenerbahçe Derbiye Hazırlanıyor

1 saat önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı. Futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde sakatlık önleyici egzersiz çalışması yaptı. İkinci bölümdeyse sahada, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular,  5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. U21 Takımı'nın da katılımıyla dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertli takım, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:55 Kaynak: DHA
Can Bartu Tesisleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor
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