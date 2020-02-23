Fenerbahçe derbiyi kaybetti, şampiyonluk şansını oldukça zora soktu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilerek şampiyonluk şansını oldukça zora soktu.

Ülker Stadı'nda etkisiz bir futbol ortaya koyan sarı-lacivertliler, Max Kruse'nin penaltı golüyle öne geçmesine rağmen Ryan Donk'un golüyle soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti. Maçın son bölümlerinde Radamel Falcao'nun penaltı golüyle 2-1 geriye düşen sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında Henry Onyekuru'nun golüne engel olamadı ve 20 yılı aşkın süre sonra sahasında rakibine kaybetti.

Son 4 haftada 11 puan yitiren sarı-lacivertliler, 38 puanda kaldı. Fenerbahçe, bir maçı eksik olan lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-lacivertliler, averajla ikinci sıradaki Galatasaray'ın da 7 puan gerisine düştü.

Galatasaray'a 5,5 yıl sonra kaybetti

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Süper Lig'de 5,5 yıl sonra maç kaybetti.

Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında son lig yenilgisini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla almıştı. Sarı-lacivertliler, ligde rakibine 10 maç sonra yenilmiş oldu.

Ersun Yanal atıldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 67. dakikada kırmızı kart gördü.

Orta sahada Galatasaray lehine verilen bir faule sinirlenen Yanal, saha içine kadar girerek tepkisini gösterdi. Bunun üzerine hakem Halil Umut Meler, Yanal'ı kırmızı kartla saha dışına gönderdi.

Yanal oyundan atıldıktan sonra sarı-lacivertli takımı kenarda yardımcı antrenör Volkan Kazak idare etti.

"Yanal istifa" ve "Ali Koç istifa" sesleri

Karşılaşma sonra Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

Maçın bitiş düdüğüyle tribünler, "Yanal istifa" diye bağırdı. Stat dışındaki taraftarlar da Başkan Ali Koç'u tezahüratlarla istifaya davet etti.

Karşılaşmadan sonra büyük bir üzüntü yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, sahaya yabancı maddeler de attı.

Derbiye kartlar damga vurdu

Derbide karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, 3'ü kırmızı kart olmak üzere toplam 14 kez kartına başvurdu.

Fenerbahçe'den teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcu Deniz Türüç'e kırmızı kart gösteren Meler, Galatasaray'dan da Younes Belhanda'yı çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 5'er futbolcuya sarı kart gösteren Meler, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i de sarı kartıyla cezalandırdı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Mauricio Isla gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Isla, gelecek hafta Fraport TAV Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Jailson'dan bir penaltı daha

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson, yaptığı penaltıyla takımının 2. golü yemesine neden oldu.

Kadıköy'deki son maçta Aytemiz Alanyaspor karşısında 2 penaltıya neden olan Brezilyalı stoper, derbide de rakiplerinin beyaz noktaya gitmesine sebebiyet verdi.