Fenerbahçe derneklerinden TFF'ye tepki, kulübe destek - Son Dakika

Fenerbahçe derneklerinden TFF'ye tepki, kulübe destek

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Futbol A Takımımız için açıkladığı akıl dışı harcama limitlerinin ardından Fenerbahçemizin yurt içi ve yurt dışındaki en önemli gücü olan derneklerimiz, yaptıkları açıklamalarla TFF'ye tepkilerini...

Fenerbahçe derneklerinden TFF'ye tepki, kulübe destek, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Futbol A Takımımız için açıkladığı akıl dışı harcama limitlerinin ardından Fenerbahçemizin yurt içi ve yurt dışındaki en önemli gücü olan derneklerimiz, yaptıkları açıklamalarla TFF'ye tepkilerini dile getirdiler.

Derneklerimiz ayrıca Kulübümüzün alacağı her kararda yanımızda olacaklarını vurguladılar.

Her zaman Fenerbahçemizin yanında ve her şartta kulübümüz için bir ve bütün olan, Fenerbahçe'nin gerçek benliği olan tüm taraftarlarımıza, derneklerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

FENERBAHÇE DERNEKLERİMİZDEN GELEN AÇIKLAMALAR:

1907 Fenerbahçe Derneği

Kamuoyuna Duyuru

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan 2020/21 sezonu takım harcama limitleri, Fenerbahçemiz için gerçekçi ve uygulanabilirlikten çok uzakta olup, Kulübümüzün transfer yapmasını engellemeye çalışan düzenin, yeni sezonda da masa başı işlerine devam edeceğini açıkça göstermiştir.

1907 Fenerbahçe Derneği olarak, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun bu durum karşısında alacağı her kararı sonuna kadar destekleyeceğimizi ve Kulübümüz Yönetim Kurulu'nun önereceği her seçeneğe koşulsuz destek vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Büyük Fenerbahçe Camiası'nın, bu durum karşısında da bir kez daha kenetlenip, görülmemiş bir dayanışma örneği göstereceğinden şüphemiz yoktur.

Saygılarımızla,

1907 Fenerbahçe Derneği

Sarı Lacivert Derneği

TFF'nin 2020-2021 sezonuna ilişkin olarak bugün açıkladığı harcama limitleri kararı, kabul edilemezdir. Kulübümüzün açıklamasında da belirtildiği üzere son yıllarda bütçe gelir dengesi anlamında önemli kazanımlar elde eden Kulübümüz, temelden yanlış olan bu sistem nedeniyle adeta cezalandırılmaktadır.

Sarı Lacivert Derneği olarak, TFF tarafından alınan bu haksız ve adaletsiz karar karşısında Kulübümüzün alacağı her kararın ve atacağı her adımın arkasında olduğumuzu özellikle belirtmek isteriz. Büyük Fenerbahçe Camiasının, geçmişte birçok kez denendiği gibi, önünün masa başı oyunlarla kesilmesine yine seyirci kalmayacağına, başta taraftarlarımızı olmak üzere camiamızın tüm kesimlerinin bu haksız ve adaletsiz girişimlerinin önünde yekvücut halinde duracağına inancımız tamdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sarı Lacivert Derneği

Adana Fenerbahçeliler Derneği

beIN Sports kurumsal üyeliğimizi iptal ediyoruz. Fenerbahçemiz üzerine oynanan kirli oyunları bitirene kadar da tüm üyelerimizin beIN Sports bireysel aboneliklerini iptal etmeye davet ediyoruz. TEK SEVDAMIZ FENERBAHÇE!

Berlin Fenerbahçeliler Derneği

TFF'nin bugün açıkladığı skandal transfer limitleri karşısında kulübümüzün alacağı her kadarda arkasında olup destekleyeceğimizi deklare ediyoruz. En radikal kararları almakta tereddüttünüz olmasın.

Danimarka Fenerbahçeliler Derneği

Danimarka Fenerbahçeliler Derneği, Kulübümüzün takım harcama limitleriyle ilgili yaptığı duyuruyu ve 1907 Fenerbahçe Derneği'nin açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Denizli Fenerbahçeliler Derneği

KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA;

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2020/21 sezonu takım harcama limitleri, Fenerbahçemiz için gerçekçi ve uygulanabilirlikten çok uzakta olup, Kulübümüzün transfer yapmasını engellemeye çalışan düzenin, yeni sezonda da masa başı işlerine devam edeceğini açıkça göstermiştir.

Denizli Fenerbahçeliler Derneği olarak, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun bu durum karşısında alacağı her kararı sonuna kadar destekleyeceğimizi ve Kulübümüz Yönetim Kurulu'nun önereceği her seçeneğe koşulsuz destek vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Denizli Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu

Diyarbakır Fenerbahçeliler Derneği

Yıllar boyu devam eden ve Fenerbahçe düşmanlığını ilke edinen kirli futbol düzenine ek olarak göreve geldiği ilk günden beri Fenerbahçe'ye yönelik her türlü çirkin yolu deneyen ceketsiz TFF oyunun sonuna geldi. Harcama limiti adını verdikleri tuhaf ve sürdürülemez sistemle Fenerbahçe'ye diz çöktüreceklerini sananlara ilk cevabımızı kurumsal üyeliğimizi iptal ederek gösteriyoruz ve tüm Fenerbahçelileri yayıncı kuruluş üyeliklerini iptal etmeye çağırıyoruz. Bu süreçte Başkanımız ve Yönetim Kurulu'nun alacağı her türlü radikal kararın arkasında olduğumuzu bildiririz. ya adalet, ya kıyamet…

Diyarbakır Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu

Hamburg Fenerbahçeliler Derneği

Bu sadece fragmandı.

Biz daha filmi başlamadık, ya adil şartlarda lobisiz bir lig olur bu sene!

Ya da oyunun kurallarını yeniden belirlemek için bizde bize düşeni, ekstra yaparız.

Kamuoyu bilsin ki, her türlü senaryoda dernek olarak, hazır kıta bekliyoruz.

Fenerbahçemiz için her daim bekliyoruz Başkanımız Sayın Ali Koç!

Her türlü alınan, tasarrufun arkasında olacağız!

Fenerle kimse başa çıkamaz!

Biz varken Fenerbahçe Yıkılmaz

Havacı Fenerbahçeliler Derneği

Havacı Fenerbahçeliler Derneği olarak Kulübümüzün, Başkanımızın ve alacakları her kararın arkasındayız, NOKTA!

Heidelberg Fenerbahçeliler Derneği

Ayağını denk al Beinsports...

İnegöl Fenerbahçeliler Derneği

#beinSportsIPTAL için görseldeki formu doldurup nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte 0212 473 99 99 numarasına faks çekmeniz yeterli!

Herkes Haddini Bilecek..

Fenerbahçe'yi yok etmeye, düşürmeye çalışanlar, bir bir yok olacaklar.

Fenerbahçe İçin Gereğini Yapın...

#beinsportsiptal

@Fenerbahce

Dolar ve euro cinsinden olan borçların kurlarını TL olarak sabitle,

Sponsorluklar ile kulübe 150M$'ın üzerinde kaynak girişi sağla,

"Bankalar Birliği anlaşmasına boyun eğmedin" diyerek harcama limitini düşür.

TFF alenen Fenerbahçe camiasına cephe açmıştır.

#beinsportsiptal

İzmir Fenerbahçeliler Derneği

İzmirli Fenerbahçeliler olarak tüm üyelerimizle, dostlarımızla ve Fenerbahçemize gönül veren taraftarlarımızla beraber tiyatroya dönen ligi artık izlememeye ve dekoderleri iptal ederek protesto etmeye davet ediyoruz.

#beinSportsIPTAL

#limitYoksaBeiniptal

#LimitOyununuBozacagız

Bizler de gözümüzü kararttık, aydınlık yarınlar için omuz omuza yanındayız, hazırız...

@Fenerbahce

#FenerbahceYıkılmaz

Kemer Fenerbahçeliler Derneği

Harcama limitleri konusundaki adaletsizliğe karşı kulübümüzün ortaya koyacağı her türlü eylem ve mücadelesinde sonuna dek yanında olacağız.

#beinSportsIPTAL

Tüm taraftarlarımızı, bu bozuk düzene dur diyerek beIN Sports aboneliklerini iptal etmeye davet ediyoruz.

#beinSportsIPTAL

Landshut Fenerbahçeliler Derneği

Her şeye hazırız, her zaman arkandayız!

Fenerbahçe düşmanlarını yeneceğiz!

#beinSportsIPTAL

@TFF_Org

Malatya Fenerbahçeliler Derneği

Eğer hak, haksızlıktan yüce; sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse. Çaresi yok. Biz kazanacağız. Yeter ki sen boyun eğme!

@Fenerbahce

Türk futbolunu uçurum kıyısına getirdin. Fenerbahçe'de yaptıklarını aklımıza bile getiremiyoruz. Aklımıza gelen Fenerbahçe'nin paraları nerede bu borç yükü nerden geldi, kimler getirdi?

@TFF_Org #BeınSportsİptal #Beinsportsboykot

Makam ve mevki gelir geçer. Aslolan insanlık. İnsanlığını kaybetmiş zalimlere boyun eğmeyeceğiz. Doğru olanı bilip de yapmamak en kötü korkaklıktır. #Beinsportsboykot #beinsportsiptal @TFF_Org

Mersin Fenerbahçeliler Derneği

Değerli Fenerbahçeliler,

Mersin Fenerbahçeliler Derneği olarak, Fenerbahçemize karşı sistematik olarak yürütülen zulme sessiz kalamıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm kurumları ile birlikte tek hedef olarak belirledikleri Fenerbahçemizi müdafaa noktasında elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. İlk tepki olarak derneğimiz adına sahip olduğumuz BEİNSPORTS KURUMSAL ÜYELİĞİMİZİ İPTAL EDİYORUZ. Tüm üyelerimizi ve Fenerbahçe'ye gönül veren dostlarımızı da üyelik iptali ile bu düzene dur demeye davet ediyoruz. Fenerbahçe olmadan ne TFF ne HAVUZ ne de FUTBOLUN olmayacağını herkese göstermek için tüm derneklerimizi attığımız bu adıma destek vermeye çağırıyoruz.

Mersin Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu

Muğla Fenerbahçeliler Derneği

TFF'nin bugün açıkladığı skandal transfer limitleri karşısında kulübümüzün alacağı her kararı destekleyeceğimizi ve sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi beyan ediyoruz.

@Fenerbahce

#BeinSportsIptal

Dik dur eğilme taraftarın seninle. Alacağın her kararın arkasında olacağımızı beyan ederiz.

@fenerbahce

Telefonlarıma müşteri temsilcileri meşgul diyen Digitürk'e üyeliğimi online sistemlerden iptal etmek üzere şikayet formunu doldurdum:

"Siyasete alet olmuş tarafsız yayın ilkelerine aykırı hareket eden ve mensubu, taraftarı olduğum Fenerbahçe'nin kirli oyunlara alet olan bir düzenin üyesi olmak istemiyorum. Bu yüzden en kısa zamanda üyeliğimin sonlandırılmasını istiyorum. Gereğini rica ederim."

Romanya Fenerbahçeliler Derneği

3 Temmuz sonrasında da gündeme getirilen ancak başka sebeplerden dolayı gerçekleştirilemeyen ligden çekilme konusu başta olmak üzere Yönetim Kurulumuzun alacağı her türlü kararı Romanya Fenerbahçeliler Derneği olarak destekliyoruz.

#tffistifa

#beinSportsIPTAL

Şu tablo ile niyetlerini açıkça korkmadan, utanmadan belli eden mecralara, kulübümüz kendi düzeyinde, taraftarlarımızda #beinSportsIPTAL ederek tepki vermek tüm Fenerbahçelilerin asli görevidir.

Tokat Fenerbahçeliler Derneği

Baştan sona senaryo olan bu ligden de havuzdan da çıkmalıyız artık…

#beinSportsIPTAL #beinSportsIPTAL #beINSPORTS Ali Koç #Fenerbahce Ligden Nihat #tffistifa #TFF @beINSPORTS_TR @beINSPORTS @TFF_Org @TFFSuperLig @Fenerbahce

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 01:54

Son Dakika Spor Fenerbahçe derneklerinden TFF'ye tepki, kulübe destek - Son Dakika Spor
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